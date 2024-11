Iltempo.it - Autocompattatore si schianta contro una palazzina. Due feriti gravi: chi sono

Leggi l'articolo completo su Iltempo.it

Alle 4.45 i vigili del fuoco son intervenuti in via Vitorchiano, nel quartiere Flaminio di Roma, per un incidente stradale che ha coinvolto undei rifiuti di una ditta che presta servizio per conto di Ama. Per cause ancora da accertare, l'autista del mezzo ha perso illlo, andandosi a scontrarsiil muro portante di unaadiacente la strada. Nell'urto è stata abbattuta una parte della parete, caduta all'interno di un appartamento coinvolgendo l'inquilina, che stava dormendo ed è stata colpita dai calcinacci. Estratto l'autista, è stata anche soccorsa la l'inquilina dell'appartamento, entrambi trasportati in ospedale in codice rosso. Proseguono le operazioni di recupero dell'automezzo, della messa in sicurezza dell'area estati resi inagibili due appartamenti.