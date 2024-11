Atp Finals | buon sorteggio per Sinner evitato Alcaraz Primo posto del girone più che alla portata

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Nella vita ci sono tre certezze: le tasse, la morte e-Medvedev.Inalpi Arena di Torino, in occasione delle Atp, andrà in scena il sesto confronto stagionale tra l’azzurro e il russo, ormai sempre sul cammino dell’altro nei tornei più importanti. Stavolta però Jannik può essere contento perché pescare Medvedev ha significato evitare Carlos, unica vera mina vagante della fase a gironi. Nel complesso ilper il numero uno al mondo è più che positivo e l’accesso alle semifinali sembra essere quasi una formalità, così come ildel gruppo Ilie Nastase. Allo stesso tempo, con ogni probabilitàdovrà affrontare uno trae Zverev in semifinale e non avrà dunque vita facile sulla strada verso il titolo.Per certi ragionamenti però ci sarà tempo; ora bisogna soltanto pensare a vincere le tre partite deldavanti al pubblico di casa.