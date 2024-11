Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2024 ore 09:45

DEL 6 NOVEMBREORE 09.05 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA, INCIDENTE IN INTERNA SUL RACCORDO ANULARE AD ALTEZZA NOMENTANA. SUL RESTO DEL RACCORDO, CODE IN INTERNA TRA LA DIRAMAZIONENORD E NOMENTANA, COSI’ COME TRA CASILINA E LAURENTINA. IN ESTERNA INVECE SI REGISTRANO CODE TRA MAGLIANELLA E PONTINA, E TRA LAURENTINA E ANAGNINA. SULLA– FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, E PIU’ AVANTI DA PARCO DE MEDICI A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR, VERSO LA CAPITALE, CODE INTENSE SULLA PONTINA AD ALTEZZA APRILIA, COSì COME SULL’APPIA, RALLENTAMENTI DA VIA DEI LAGHI A CAPANNELLE VERSO IL CENTRO USCIAMO DA, DOVE SI SEGNALA UN INCIENTE NEI PRESSI DI SANTA PALOMBA, SU VIA CANCELLIERA, CHE CAUSA CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA VIA DEI MELI E L’INTERSEZIONE CON L’ARDEATINA.