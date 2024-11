Quotidiano.net - "Vi chiedo perdono". Madre del 17enne scrive alla famiglia della vittima

"Vi chiediamoper ciò che ha fatto nostro figlio per il dolore terribile che vi è stato inflitto.". Chiede scusa ladelreo confesso dell’omicidio di Santo Romano, il 19enne ucciso con un colpo di pistola al petto, e lo fa con una lettera scritta a mano, in stampatello, rivolta. Una lettera resa nota dopo la decisione del gup Anita Polito di convalidare il fermo per omicidio volontario aggravato e tentato omicidio. "Ci rivolgiamo ai genitori, ai nonni, agli zii, ai cugini,fidanzata, agli amici, a tutta lae a tutte le persone che amavano Santo – si legge nella missiva – noi siamo i genitori (del) e vi chiediamo scusa eper ciò che ha fatto nostro figlio, per il dolore terribile che vi è stato inflitto, per la tragedia che state vivendo".