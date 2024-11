Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 06-11-2024 ore 19:10

dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano andiamo in Florida in apertura di giornale abbiamo fatto la storia sul palco di questo impiccio Donald Trump si dichiara il 43esimo presidente degli Stati Uniti una vittoria È programmata per prima da Fox News la tv del Tai Chi ha segnato gli stati chiave di Pennsylvania Wisconsin Ma che appare niente Viene riconosciuta in tutto il mondo anche a scrutini ancora in corso la candidata Democratica parlerà solo nella mattinata americana davanti al suo indirizzo e tu una famiglia accanto Trump ha promesso una nuova Età dell’oro per gli Stati Uniti da una magnifica Vittoria ci consentirà di rendere l’America di nuovo grande non inizierò a guerre male fermerò sistemerò tutto promesso secondo il Guardian Trump si è aggiudicato anche il voto Popolare cosa che per un candidato non accadeva dal 2004 con George Double Bush ed Europa / sulla vittoria di Trump risultano Mosca il primo ministro israeliano Netanyahu Latina Si augura che continui la coesione pacifica con gli Stati Uniti e l’Europa deve prendere in mano il suo destino il primo commento da Parigi mentre il presidente Macron si dice pronta a lavorare con la nuova amministrazione Villa leader della Destra le penne vede aprirsi una nuova era come prendere come premier ungherese orban che parla di una vittoria enorme necessaria al mondo per lì non indica la prospettiva di uno stretto coordinamento tra scienze ma è la presidente della commissione von der leyen si congratula e sottolinea che Unione Europea e Stati Uniti sono più che alleati Congratulazioni anche dalla premier Giorgia Meloni da Forse avevo il legame Italia Stati Uniti dice leader della Lega Matteo Salvini sottolinea di essere stato contratto fin dall’inizio mentre nel centro-destra c’erano pensieri diversi quindi l’economia perché la vittoria di Trump spinge i mercati che beneficeranno delle sue politiche di tagli delle tasse deregolamentazione dazi Wall Street si prepara a festeggiare lo indicano i futures americani con lo standard and Poor 500 di guadagno al 1,5% tanto anche listini europei Parigi Francoforte Milano Tu invece le borse cinesi per il timore di dazi mentre Tokyo beneficia del ulteriore indebolimento dello Yen contro il dollaro che registra il maggior incremento dal 2020 guadagna tutte le va a partire dal euro sono crollati i titoli del tesoro americano sui rendimenti con l’idea di una ripresa dell’inflazione è un ritorno a tassi alti della fede la deregulation promesso ad alta icona fatto salire il Bitcoin del 66 a 70 $2800 un nuovo livello record effetto Trump poi su Tesla di elon musk e l’amico che sale del 13% in preapertura New York medioriente la cortesia di Israele ordinata Primo ministro in Italia o di rispondere entro domani a mezzogiorno sul licenziamento del ministro della difesa a Gallant in seguito alla petizione presentata dal Movimento per la qualità del governo e dalle Israele ainsieme la guardia della democrazia il presidente del Movimento per la qualità del governo ha dichiarato Siamo lieti che l’alta Corte abbia compreso l’urgenza della questione licenziare un ministro della difesa durante una guerra della vigilia di un attacco iraniano è una Fammi sapere qualcosa per la sicurezza del paese andiamo in Iran in chiusura non ha un servato l’obbligo sul velo e ha infranto la legge lo ha fermato il ministro iraniano della Scienza Sara parlando della Studentessa che si è spogliata nel cortile dell’università ha dato dei terranno durante il fine settimana dopo essere stata molestata dagli agenti per non aver osservato il codice di abbigliamento islamico sennò fate finito il morale la pubblicazione dei video riferì mi ha fermato che la ragazza soffre di problemi psichici ed è stata un’ottima idea trasferirla in ospedale e non in un centro di detenzione era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le informazioni Torno prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa