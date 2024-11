Secoloditalia.it - Trattoria Monti – Roma

Leggi tutto su Secoloditalia.it

Via San Vito, 13/A – 00185Telefono: 06/5806033 Sito Internet: Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 9/25€, primi 14/15€, secondi 16/25€, dolci 9€ Chiusura: Domenica sera e Lunedì OFFERTA Si dimostra sempre costante negli anni la solida proposta di questo ristorante di cucina tradizionale marchigiana. Il menù è ampio e differenziato, integrato da numerose pietanze del giorno, elaborate secondo la disponibilità stagionale. Quest’anno, per la nostra prova, abbiamo iniziato con un gustoso tortino di cipolla rossa con salsa al Gorgonzola, tipico piatto d’altri tempi per impostazione, giocata sul contrasto tra sapori comunque forti. A seguire, uno dei cavalli di battaglia del locale, il tortello al rosso d’uovo al burro e salvia con ricotta e spinaci, evidente ed opulento omaggio al più famoso piatto del San Domenico di Imola, uno dei ristoranti che hanno fatto la storia gastronomica del nostro Paese negli ultimi decenni.