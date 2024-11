Tvplay.it - Sorpresa Fonseca e Leao in casa Milan: ora è cambiato tutto, cosa sta succedendo

La vittoria dela Madrid è un’impresa storica. Intanto in queste ore sta cambiandoattorno a. Una vittoria che può cambiare la storia della stagione del. Un ribaltone che nessuno si aspettava e una vittoria incredibile, ilha espugnato e dominato al Santiago Bernabeu; il club rossonero può sorridere finalmente e ottiene la seconda grande e bella vittoria dopo il derby. Paulopuò sorridere (Lapresse) TvplayUna vittoria netta e mai in discussione, Thiaw, Morata e Reijnders firmano tre reti nello stadio più importante al mondo e regalano una vittoria straordinaria. Grandi mosse di Pauloche ha inserito Musah in una sorta di 4-3-3 fittizio che ha dato solidità alla squadra e finalmente sono poi arrivate grandi risposte da Rafa. Il portoghese – panchina nelle ultime sfide – ha dimostratoil suo talento ed ha avuto un ruolo chiave nei gol rossoneri, servendo assist e creando diversi grattacapi alla difesa del Real Madrid.