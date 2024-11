Ilrestodelcarlino.it - "Sopralluoghi al bar prima dell’agguato"

Convocato per domattina in Prefettura un incontro che avrà come focus l’assalto ultras con pestaggio sabato notte al centro ricreativo di Bellaria Monte. Ne parleranno il prefetto, il sindaco della città, Filippo Giorgetti, il comandante provinciale dei carabinieri e il questore. Sul gravissimo episodio interviene anche l’ex sindaco ed ex presidente della Provincia, Nando Fabbri: "Quello che è avvenuto è di una gravità enorme che va ben oltre agli aspetti dello scontro fra bande di tifosi. E’ un fatto che ha colpito tutta la comunità locale, una ferita che non può lasciare indifferente nessuno né essere relegata ad un vecchio e persistente attrito fra tifoserie. Sabato notte 2 novembre si è messo in atto un piano squadristico ben programmato e studiato da tempo, addirittura preceduto nei mesi scorsi – rivela Fabbri – daprovocatori avvenuti dentro lo stesso bar".