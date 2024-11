Puntomagazine.it - Napoli, San Pietro a Patierno: fugge con droga in tasca, arrestato

. L’uomo aveva un atteggiamento sospetto e quando i militari dell’Arma gli hanno intimato l’alt, non ha rispettato l’ordine dandosi alla fuga I carabinieri della stazione diSanhannoper detenzione dia fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale L. C., 44enne già noto alle forze dell’ordine. Insospettiti dai movimenti furtivi del soggetto, la pattuglia ha intimato l’alt all’uomo, che si è dato alla fuga. I militari lo hanno bloccato il 44enne dopo tre chilometri di inseguimento. Poco prima di finire in manette, ha provato a disfarsi di tre dosi di marijuana. Nelle sue tasche i militari hanno rinvenuto anche 205 euro in contante ritenuto provento illecito. L’uomo è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio. L'articolo, Sanconinproviene da Punto! - Il web magazine.