Lanazione.it - Montecatini: entrano in gioielleria, rubano due orologi e fuggono. Arrestati dalla Polizia

(Pistoia), 6 novembre 2024 – Due ladri disono stati scoperti e. I due avevano rubato duedi valore in unadiTerme (Pistoia), ma sono stati rintracciati in provincia di Pisa e denunciati per furto in concorso. I protagonisti, due georgiani, erano entrati nel negozio del centro termale chiedendo informazioni su alcuni prodotti, ma si erano poi impossessati di duedel valore totale di oltre 1.400 euro, riuscendo quindi a fuggire. Le indagini, condotte, hanno portato prima all'individuazione del veicolo utilizzato dagli autori del furto, risultato essere intestato a una donna (anch'ella di origini georgiane) e poi al collegamento dei due ladri con altri colpi eseguiti in Toscana. Così, i poliziotti hanno perquisito le loro abitazioni, dove sono stati trovati e sequestrati, oltre aglirubati a, numerosi oggetti di dubbia provenienza furtiva: occhiali, profumi, cosmetici e materiale per il loro confezionamento, tanto che gli inquirenti ipotizzano una successiva vendita attraverso i canali internet.