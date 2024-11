LVMH dialogo con Ferretti per rilevare il marchio Riva

Leggi tutto su Ildenaro.it

Secondo recenti indiscrezioni,avrebbe avviato contatti preliminari con alcuni azionisti cinesi e italiani di, con l’obiettivo di esplorare una potenziale acquisizione del. Il noto brand di yacht di lusso di proprietà di, è da tempo sinonimo di eccellenza, grazie a imbarcazioni sempre più innovative, caratterizzate da un design esclusivo e standard di sicurezza elevati. L’acquisizione rappresenterebbe un’importante mossa strategica per, guidato da Bernard Arnault. Dopo aver consolidato la propria presenza in settori quali orologi, gioielli, cosmetici, pelletteria, moda (inclusa una recente partecipazione nella holding che controlla Moncler) e vini, il gruppo espanderebbe così la propria offerta nel segmento di lusso più esclusivo. La nautica rappresenta un settore di grande interesse per, che potrebbe beneficiare di sinergie rilevanti attraverso l’integrazione dinel proprio portafoglio di marchi alto di gamma, aggiungendo ulteriore valore al gruppo.