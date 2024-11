La mia riconciliazione con papà è stata un affronto per mia madre ma bisogna saper perdonare

Leggi tutto su Pettegolezzicelebrita.com

Elena Sofia Ricci si apre su famiglia, perdono e crescita personale L’attrice italiana Elena Sofia Ricci, amata per i suoi ruoli nel cinema e in televisione, ha recentemente condiviso il suo percorso dicon suo padre, Paolo, con cui si è riunita all’età di 30 anni. Suo padre se n’è andato poco dopo la sua nascita e Ricci ècresciuta da sua, Elena. Questatanto attesa che Ricci ha raccontato nel programma 5 in Conduct di Rai Radio 2, ha suscitato emozioni complesse nella sua famiglia. In particolare, suaha visto questa riunione come un “”, che ha aggiunto un pedaggio emotivo alla vita dell’attrice. Un viaggio attraverso la terapia e la scoperta di sé Ladi Ricci con suo padre faceva parte di un più ampio percorso in terapia iniziato nel 1992.