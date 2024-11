Thesocialpost.it - Kate Middleton, le parole del principe William: “Sta davvero bene”

Come sta? Lassa del Galles è ancora in cura per la grave forma di tumore che l’ha colpita. A rendere pubbliche le ultime notizie sul suo stato di salute è proprio suo marito, il. L’erede al trono d’Inghilterra parla da Città del Capo, in Sudafrica, dove si trova per partecipare alla cerimonia durante la quale verrà assegnato il premio Earthshot, che sostiene progetti sostenibili ed ecologici.Leggi anche: Harry everso il disgelo grazie a. L’indiscrezione: «La lite? È colpa di Meghan» Le ultime rivelazioni disuovviamente non è con lui. Ma, intervistato da SkyNews, assicura che la consorte “farà il tifo per me” dalla loro casa di Windsor, dove si trova in convalescenza. “Èansiosa di vedere che stasera sarà un successo”, aggiunge il