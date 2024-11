Joe Locke commenta il finale di Agatha All Along e il colpo di scena riguardante Billy

Leggi tutto su Cinefilos.it

JoeildiAlle ildiSebbene ildiAllsia stato soddisfacente per molti spettatori, c’è qualcuno che è rimasto deluso dalla mancanza di apparizioni di volti noti, oltre al fatto che l’episodio 9 ha incluso undiche non è stato considerato efficace all’unanimità . Nell’episodio è stato rivelato che la Strada delle Streghe non è mai stata reale. finché non lo è diventata! Si scopre infatti che la Ballata della Strada delle Streghe era qualcosa chee suo figlio Nicholas Scratch avevano inventato per passare il tempo, prima che Harkness iniziasse a usare la canzone per attirare verso di lei streghe ignare, in modo da poter rubare il loro potere. Joeildideldi stagione diAllstava pianificando di fare lo stesso con la nuova congrega che mette insieme all’inizio della serie, maMaximoff (Joe) ha usato inconsciamente le sue vaste abilità per dare forma a una realtà completamente nuova, creando essenzialmente la Strada e ogni prova che i personaggi hanno affrontato mentre la percorrevano.