Quifinanza.it - I Bitcoin toccano i 75mila dollari, l’effetto Trump spinge le criptovalute a nuovi record

Leggi tutto su Quifinanza.it

Ilha raggiunto un nuovo massimo storico proprio nel giorno delle elezioni presidenziali Usa, spinto dal sentiment positivo derivante dalla ormai probabile vittoria die dal supporto implicito che il candidato repubblicano ha mostrato nei confronti del settore delle. La moneta virtuale ha raggiunto oggi i. I risultati deldopo la vittoria diIlcontinua a volare, spinto dai recenti sviluppi negli Stati Uniti. La criptovaluta, che ha superato la soglia deigrazie alle aspettative di un possibile allentamento normativo in caso di vittoria di Donald, ha avuto un incremento del 9% nelle ultime 24 ore. Durante la campagna elettorale,ha promesso di rendere gli Stati Uniti “la capitale mondiale dele delle”, proponendo un quadro normativo estremamente favorevole, in netto contrasto con l’amministrazione Biden, che ha optato per una regolamentazione più rigorosa del settore.