Far pagare le pensioni all’intelligenza artificiale? L’idea i contributi e le stime dell’Inps

Roma, 6 novembre 2024 – Il sistema previdenziale si fonda su un equilibrio semplice: chi lavora contribuisce per sostenere chi è in pensione. Ma cosa succede quando, al posto di un lavoratore in carne e ossa, c'è una macchina? A dare una risposta, lanciando una proposta provocatoria è la direttrice generale Valeria Vittimberga. Dal palco del convegno dedicato alle politiche del lavoro, Vittimberga propone di tassare gli extra profitti delle aziende che sostituiscono le attività tipicamente 'labour intensive' con tecnologie avanzate, contribuendo a sostenere il sistema previdenziale. "Oltre alla necessità di pensare alla riqualificazione di quel tipo di lavoro che verrà soppiantato" dall'intelligenza, "lancio una provocazione: perché non far pagare dagli extraprofitti delle grandi aziende che sostituiscono le attività tipicamente 'labour intensive' con strumenti tecnologici di intelligenza?", afferma.