Elezioni Usa Harris non parla per ora ma spera ancora

Leggi tutto su .com

(Adnkronos) – "Crediamo in voi, continuiamo are, ci sonoaltri stati, la vicepresidente non parlerà stasera. La sentirete domani, si rivolgerà alla nazione". Lo ha detto il copresidente della campagna di Kamala. "Ci sonovoti da contare, abbiamostati che non sono stati chiamati", ha affermato Richmond, secondo cui la campagna . L'articoloUsa,nonper ora maproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio Meteo, oggi e domanipioggia e neve per due cicloni in arrivo Cda Maire approva guidance 2024, ricavi +30-40%, ebitda +30-45% Pechino Express 2024 al via: coppie concorrenti in gara tra Vietnam, Laos e Sri LankaSardegna, tribunali al lavoro per spoglio e verifiche: “Serviràtempo” Bufera per post su Balzerani, Di Cesare: “Sconcertata, rimosso perché frainteso”