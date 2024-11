Quotidiano.net - Election Night Usa tra accuse e tensioni: Trump parla di frodi, Harris annuncia le contromosse

Roma, 5 novembre 2024 – Un’che si prericca di, quella negli Stati Uniti: a urne non ancora chiuse sono già partite le primeincrociate tra le campagne elettorali dei due candidati principali, Donalde Kamala. Sul Truth, il social network da lui fondato, il tycoon hato di “megaelettorali” in Pennsylvania, lo stato in bilico che offre il maggior numero di grandi elettori – diciannove – che potrebbero rivelarsi fondamentali per la vittoria di entrambi. “Sento voci di megaelettorali in corso a Filadelfia. Intervenga la polizia!”, ha scritto: un’esortazione che ricorda il “Stop the count!” di quattro anni fa, nei minuti in cui Biden lo stava superando in alcuni degli swing states. In ogni caso, le autorità hanno dichiarato di non essere a conoscenza di irregolarità.