Confuso e agitato minaccia di buttarsi nella tromba delle scale | salvato dai carabinieri in provincia di Latina

Questa mattina idell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina sono intervenuti dopo la segnalazione di una persona in evidente stato di alterazione psico-fisica che si aggirava a piedi per il centro della cittadina. L’uomo, successivamente identificato come un 52enne residente a Frosinone, già noto alle forze di polizia, ha attirato l’attenzioneautorità locali. Tentativo di fuga e intervento deiUna volta giunti sul posto, i militari hanno fermato e identificato l’uomo. Tuttavia, quando ha notato l’arrivo del personale del 118, ha cercato di fuggire, rifugiandosi in un condominio. Una volta raggiunto l’ultimo piano, l’uomo hato di lanciarsi dallase isi fossero avvicinati ulteriormente. Risoluzione dell’intervento e soccorso Dopo ripetuti tentativi di dialogo, i militari e il Comandante dell’Aliquota Radiomobile sono riusciti a persuadere l’uomo a desistere dal suo intento, riuscendo infine a immobilizzarlo.