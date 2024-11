Liberoquotidiano.it - "C'è un problema, è accanimento". Doping, altra conferma: per Sinner si mette malissimo

Il caso positività involontaria al Clostebol di Jannik? Per Massimiliano Ambesi, voce tecnica di Eurosport, la Wada, che ha fatto ricordo al Tas di Losanna, ha la colpa di accanirsi troppo contro certi atleti. Così ha detto a Tennis Mania, il programma condotto da Dario Puppo, visibile sul canale Youtube di OA Sport, nel quale era ospite insieme a Guido Monaco. Lo ha fatto condividendo le recenti dichiarazioni di Goran Ivanisevic, che ha preso le difese di Jannikaccusando la Wada in merito alla vicenda Clostebol. “Nel fine settimana mi sono imbattuto in altri casi e devo dire che ho avuto il medesimo pensiero di Ivanisevic — le parole di Ambesi — In alcuni casi hai proprio la sensazione che qualcuno si muova per distruggere la vita di terze persone. Lasciamo perdere il caso