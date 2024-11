Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 6 novembre 2024 | Trono Classico e Over

, mercoledì 6è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, mercoledì 6, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diAncora una volta, Maria De Filippi aprirà la puntata con Gemma Galgani che, con l’arrivo di Fabio in trasmissione, ha ritrovato la voglia di sorridere e di credere nuovamente nell’amore dopo la delusione vissuta con Valerio. La conoscenza con Fabio, signore rientrato in Italia dopo aver vissuto 55 anni in Canada, non è partita nel migliore dei modi a causa dei dubbi della dama di Torino che, però, ha poi deciso di concedergli una possibilità.