Iltempo.it - Ancelotti dopo il 3-1 del Milan sul Real: "la notte sarà lunga"

Leggi tutto su Iltempo.it

Roma, 6 nov. (askanews) - Ilvince per 1-3 a Madrid contro ilin Champions League con grande sconforto di Carlo. "È un bene che i giocatori siano abbattuti come me" ha detto il tecnico della squadra madrilenala partita contro quella che fu la sua squadra. "Come ho detto, lamoltoma è bene così perché dobbiamo tutti riflettere al modo di migliorare il nostro gioco". "Questo tipo di partite è completamente diverso da quelle che giochiamo in serie A, questo è ilche voglio ma non credo che possiamo essere la stessa squadra in serie A" dice invece Paulo Fonseca, l'allenatore del