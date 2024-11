Ilgiorno.it - Alla Piccola. Accademia c’è Ricciardi

Riparte la stagione di Stand Up Comedy organizzata da TeatroGruppo Popolare. Undici serate divise tra lo spazio dellae il palco dello Spazio Gloria, con altrettanti comici che da novembre a maggio accompagneranno coi loro show nel mondo della Stand Up, arte che anno dopo anno si sta facendo largo sempre di più anche in Italia. A inaugurare la stagione, venerdì 15 novembre alle 21,di via Castellini 7, sarà Pippo, comico, autore, improvvisatore con una lunga esperienza teatrale con il suo spettacolo "Pippo Forever". Programma completo e info si trovano sui social di teatrogruppopopolare.