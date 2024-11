Tarantinitime.it - Un “Zebar” per i nostri amici a quattro zampe: inaugurato il primo abbeveratoio automatico per cani di quartiere

Tarantini Time QuotidianoUna novità assoluta nel panorama cittadino: questa mattina è stato ufficialmenteil”, un innovativoperprogettato specificamente per ifedelidi. L’iniziativa, fortemente voluta da Salvatore Damone e Valeria De Palma, titolari dell’attività “Dalla A alla Zebra”, rappresenta un importante passo avanti nella tutela del benessere animale della nostra città. Il”, installato in Piazza Verdi, è solo l’inizio di un progetto più ampio che vedrà nei prossimi giorni l’installazione di ulteriori strutture in Piazza Padre Pio e Piazza Fago. L’è dotato di un sistemacon galleggiante che garantisce il costante livello dell’acqua, eliminando ogni spreco e assicurando sempre acqua fresca e pulita ai