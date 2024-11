Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-11-2024 ore 09:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità per una manifestazione stamattina dalle 9 alle 13 in piazza Vidoni al Dipartimento della funzione pubblica altra manifestazione in via Molise dalle 10 alle 14 nei pressi del Ministero delle imprese e del made in Italy possibili chiusure e deviazioni nell’aria circostante ricordiamo che sono in corso i lavori di riqualificazione del deposito tram di Porta Maggiore e rinnovo della rete tramviaria inevitabile modifiche su tutto il servizio tramvia fino al 2 dicembre sulla strada dell’aeroporto di Fiumicino per lavori chiuso dalle 21 di questa sera il nodo della 12Civitavecchia in questa direzione fino alle 6 del 10 novembre nella fascia oraria 21 sei in alternativa si consiglia di proseguire sullaFiumicino versouscire allo svincolo nuova fiera dia riprendere la 91 verso Fiumicino e immettersi sulla A12 Per quanto riguarda i trasporti alle 16:51 indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo ferrovie Trenitalia TPER e Trenord i treni possono subire variazioni o cancellazioni per i dettagli di queste di altre notizie di consultare il sito