"So già cosa mi accadrà in campo": Real-Milan, Morata spaventa i rossoneri

Una sfida importantissima per vedere se la squadra è cresciuta, per cercare un risultato importante così da continuare il cammino (già tortuoso) in Champions. Unchiamato alla prova di maturità, insieme a due protagonisti al centro delle cronache ma che non stanno decollando: Paulo Fonseca e Rafa Leao. Il primo chiamato a far decollare una squadra che ancora latita e che, a tratti, sembra remare contro di lui. Il portoghese, scontento e svogliato spesso in, proverà a rifarsi dopo diverse panchine in campionato, l'ultima sabato a Monza, entrando nel finale e sfiorando l'eurogol. Ex dell'incontro sarà Alvaro, che vuole incidere contro la sua ex squadra e che si è schierato dalla parte di Leao, comprendendo il suo momento no. Sarà comunque una partita difficile per la punta, che metterà piede al Bernabeu e sarà fischiatissimo per il suo passato con l'Atletico Madrid: "Alla fine penso che sarà come quando sono tornato al Bernabeu tra le fila dell'Atletico — ha ammesso l'attaccante iberico —.