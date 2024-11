Inter-news.it - Serie A, la classifica aggiornata dopo l’11ª giornata: Inter, -1 e scontro diretto!

Leggi tutto su Inter-news.it

Nonostante il brivido finale per il gol al 97? di mano di Sverko (poi annullato al VAR), l’fa un gran passo avanti innell’undicesimadiA! La vittoria dell’altra sera sul Venezia, unita alla sconfitta del Napoli con l’Atalanta, permette di arrivare allodi domenica a -1. E con quella partita si andrà alla terza sosta per le nazionali della stagione.A 2024-2025 – 11ªBologna-Lecce 1-0 85? Orsolini Udinese-Juventus 0-2 19? aut. Okoye, 37? Savona Monza-Milan 0-1 43? Reijnders Napoli-Atalanta 0-3 10?, 31? Lookman, 92? Retegui Torino-Fiorentina 0-1 41? Kean Verona-Roma 3-2 13? Tengstedt, 28? Soulé (R), 34? Magnani, 53? Dovbyk (R), 88? Harroui-Venezia 1-0 65? Lautaro Martinez Empoli-Como 1-0 47? Pellegri Parma-Genoa 0-1 79? Pinamonti Lazio-Cagliari 2-1 2? Dia, 41? Luvumbo (C), 76? rig.