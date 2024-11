Ilrestodelcarlino.it - Sabrina e il cane Balder diventano unità cinofila

La primaad avere superato l’esame abilitativo nella ricerca di persone disperse in ambienti impervi, è dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e in particolare del gruppo comunale Protezione civile di Massa Lombarda. Si tratta del binomio costituito dalla volontariaZanerini e dall’aiutante a quattro zampe. La volontaria massese e il suodi razza malinois di cinque anni, hanno sostenuto l’esame a Montecampione di Provaglio d’Iseo in provincia di Brescia, a circa ottocento metri di altitudine. Il duo è stato giudicato idoneo a operare in ricerca con il Cnsas (Soccorso alpino nazionale), andando a implementare l’organico delle 18 Ucs nazionali Ucis/Cnsas a disposizione del Soccorso alpino. L’esame si è svolto in un’area di circa 40mila metri quadrati di bosco impervio, dovee ilhanno dovuto ritrovare due dispersi, avvalendosi di cartografia, gps e del fiuto del