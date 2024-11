Lettera43.it - Riforma dello statuto Figc, i retroscena della disfatta di Lotito nella guerra di potere con Gravina

Leggi tutto su Lettera43.it

Il solo voto davvero favorevole di giornata glielo ha dato l’arbitro Giovanni Ayroldi. Più che livido di rabbia, assisotribuna autoritàStadio Olimpico il presidente laziale Claudiopareva un pugile suonato. La vittoriasua Lazio contro il Cagliari, propiziata anche da una gestione discutibile delle sanzioni disciplinari da parte dell’arbitro di Molfetta (otto cartellini esibiti ai calciatorisquadra sarda, fra cui due doppi gialli che hanno portato gli ospiti a chiudere in nove uomini), ha avuto l’effetto di una tisanabuonanotte dopo una giornata di ceffoni sonori. Culminata con unabattaglia per la, condotta per interposto Lorenzo Casini (presidenteLega di Serie A), marealtà voluta da lui nel contestoscontro all’ultimo sangue col presidenteFederazione italiana gioco calcio, Gabriele