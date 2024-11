Liberoquotidiano.it - Ricerca, alla Statale di Milano quinto Erc Synergy Grant per studi sulle staminali

Roma, 5 nov. (Adnkronos Salute) - Nuovo riconoscimento internazionale agli scienziati dell'Universitàdi, che si sono aggiudicati ilErccon il quale, nei prossimi anni, verrà finanziata laper rivoluzionare il campo delle terapie a base di celluleper le malattie neurodegenerative, sviluppando prodotti cellulari innovativi e personalizzati, in grado di rispondere alle diverse esigenze terapeutiche dei pazienti. Ad aggiudicarsi ildell'European Research Council è il team didi Elena Cattaneo, docente di Farmacologia all'Universitàdi, senatrice a vita e direttrice del Laboratorio di Biologia delle cellulee Farmacologia delle malattie neurodegenerative, Dipartimento di Bioscienze, Università deglidi& Istituto nazionale di Genetica molecolare, con il progetto 'Custom-Made - Neurons for cell therapy in Parkinsons' and Huntington's disease', che verrà sviluppato in collaborazione con i team di Annalisa Buffo del Dipartimento di Neuroscienze Rita Levi-Montalcini e del Nico, Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi dell'Università di Torino, Malin Parmar dell'Università di Lund (Svezia) e Jenny Emnéus dell'Università Tecnica della Danimarca.