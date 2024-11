Abruzzo24ore.tv - Meteo Italia: anticiclone anomalo porta stabilità e nebbie diffuse, inquinamento alto

Leggi tutto su Abruzzo24ore.tv

Roma -persistente domina l'Europa centrale, garantendostabile e temperature miti, ma condense e livelli dicritici nelle aree urbane. Un robustodi matrice africana continua a influenzare ilsu gran parte dell'Europa centrale e meridionale, inclusa l'. Questo sistema di alta pressione, esteso sul Mediterraneo centrale, ostacola l'arrivo di perturbazioni e determina condizioni stabili, con temperature superiori alla media stagionale. Le regioni settentrionali, in particolare la Pianura Padana, sono caratterizzate dapersistenti e foschie che, in assenza di ventilazione, possono durare anche durante le ore diurne? Questa situazione, se da un lato mantiene il bel tempo con cieli limpidi nel Centro-Sud, dall'altro peggiora la qualità dell'aria nelle grandi città del Nord, dove i livelli di PM10 superano regolarmente i limiti imposti dalla normativa UE, toccando punte superiori ai 100 µg/m³? In Lombardia, Piemonte e Veneto,.