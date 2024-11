Oasport.it - LIVE Sonego-Rublev 5-4, ATP Metz 2024 in DIRETTA: azzurro a quota cinque nel 1° set

Leggi tutto su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-5 Servizio, dritto e smash. 40-30 Un’altra. 30-30 Prima vincente. 15-30 Miracolosa difesa died errore di dritto del russo, gratuito! 15-15 Errore di rovescio del russo! 15-0 Prima e dritto vincente lungoriga. 5-4 Ennesima prima vincente! 40-30 Con la risposta di rovescio. 40-15 Ace (8°) e urlo!! 30-15 Clamorosa non-chiamata del Giudice di Sedia, sotto il suo naso. La risposta diera out. L’non si ferma e perde poi il punto. 30-0 Smorzata e chiusura al volo!! 15-0 Ace (7°)! 4-4 Prima vincente, quanti rimpianti su quel 30-40! A-40 Gran difesa sopra la testa dima rovescio in contropiede sulla riga di. 40-40 Regalo del russo dopo il servizio! A-40 Con il passante di rovescio