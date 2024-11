Ilgiorno.it - Inchiesta sui dati rubati: l’hacker ammette e spiega i dettagli tecnici

Milano – Proseguono l’attività investigativa e gli interrogatori della Procura di Milano nell’ambito dell’della Dda su dossieraggio e cyber-spie che ha già portato ad arresti eccellenti, tutti collegati alla società Equalize, considerata la centrale dello spionaggio su scala nazionale. Hacker's hands using laptop computer to code program. Focus on keyboard Mentre dalla carte continuano a emergere nuovi inquietantied episodi di dossieraggio, con le scontate reazioni di sdegno degli interessati, a palzzo di giustizia arrivano le prime ammissioni. Ieri, davanti al pm, Samuele Abbadessa, uno dei "informatici" del gruppo con al vertice l'ex super poliziotto Carmine Gallo e l'hacker Samuele Calamucci, sarebbe entrato neidelle operazioni, cercando, comunque, di delineare un suo ruolo secondario nella rete dei dossieraggi.