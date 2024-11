Dilei.it - Elisabetta Gregoraci, il fuorionda su Flavio Briatore con frecciata: “Se si risposa…”

si sono separati nel 2017, ma il loro rapporto è rimasto più solido che mai. L’amore si è trasformato in affetto, anche e soprattutto per il figlio che hanno avuto insieme, Nathan Falco. Possiamo dire che non si sono mai “separati” davvero, perché, al di là di tutto, sono praticamente rimasti vicini, condividendo le feste come il Natale o le vacanze. Tutto per un amore più grande, che è la famiglia che hanno creato. La, durante l’ultima puntata del suo programma Questioni di Stile, ha intervistato, rivelando alcuni segreti di Casa Briatoraci., ilcon“Cosa ti ha colpito di me?”, una domanda innocente a Questioni di Stile, alla presenza diin quella che è un’intervista esplosiva per l’ex coppia (anche se spesso si discute di un loro ritorno di fiamma).