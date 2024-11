Diffidati Lille-Juventus | ci sono bianconeri a rischio squalifica in vista dell’Aston Villa?

Leggi tutto su Sportface.it

Nella quarta giornata della fase a campionato della Champions League 2024/25 lavola nel nord della Francia per affrontare ilallo Stade Pierre Mauroy. Crocevia importante per i, che devono riscattare il brutto ko interno di due settimane fa contro lo Stoccarda. Scopriamo se e qualii giocatorinella sfida contro les Dogues. In Champions League, da regolamento, si entra in diffida dopo due ammonizioni rimediate e si vieneti alla terza (a seguire, di nuovo diffida già alla quarta ealla quinta, e via discorrendo), ma nella formazione di Thiago Motta nessuno ha subito due sanzioni quindi non vi. QUALI GIOCATORI DELLA? Oltre a Danilo,to per somma di ammonizioni nel finale della partita contro lo Stoccarda, nessun giocatore bianconero è in diffida.