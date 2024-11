Lanazione.it - Dai Lions toscani 16mila euro per progetti a favore di donne vittime di violenza

Firenze, 5 novembre 2024 - Un ottimo risultato quello conseguito dai soci dei Lion Club, che hanno unito le forza per realizzare un'importante e inedita iniziativa solidale. Poco meno di 16.000 gliraccolti grazie allo spettacolo "Non sono rosa" di Gaia Nanni - portato in scena mercoledì 16 ottobre sul palco del Teatro Cartiere Carrara di Firenze – che serviranno a contribuire alla ristrutturazione, all’arredamento e all’implementazione dei servizi dedicati ai nuclei mamma-bambino accolti nelle case rifugio di Artemisia Centro AntiFirenze e per il progetto Kitper Codice Rosa. “Più di 1.000 gli inviti distribuiti per raccogliere le offerte – commentano gli organizzatori -, grazie al lavoro di tanti soci, persone che con il cuore, anche e soprattutto dietro le quinte, non si sono fermate un attimo per la riuscita dell'evento.