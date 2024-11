Anteprima24.it - Benevento-Turris, le pagelle: Perlingieri come Fellini, Nunziante blinda la vittoria

Tempo di lettura: 4 minutiAlla terza partita in appena otto giorni, tanti giallorossi hanno chiuso la gara con la spia sulla riserva, ma contava vincere per allungare in vetta e illo ha fatto essendo capace di tirare fuori le unghie nel finale. Sugli scudi Mario, autore della doppietta decisiva. Da rivedere Capellini, in ritardo in occasione del vantaggio della. Positivo l’ingresso di Simonetti.6,5 – Legge male un paio di situazioni sulle palle inattive ma in entrambi i casi la fortuna lo aiuta. Mette il suo sigillo sullasulla conclusione di Ekuban e soprattutto sul colpo di testa da distanza ravvicinata di Nocerino nel finale. Prezioso. OUKHADDA 6 – Cala alla distanza e non riesce più a proporsi, complice una fiosiologica stanchezza essendo alla terza gara in otto giorni.