Lanazione.it - Apicoltori in crisi, bando della Regione

Gli oltre 800maremmani quest’anno si trovano a fare i conti con una produzione di miele che per usare le parole di Stefano Rossi, apicoltore, "è la più disastrosa di sempre". Le cause di questo tracollo vanno ricercate nel meteo che è sempre più pazzo. L’alternarsi di piogge e caldo torrido non ha permesso alle api di produrre miele e così i 79 produttori biologici maremmani quest’anno devono fare i conti con una profondaproduttiva. Ecco dunque che accolgono con entusiasmo e un briciolo di speranza, alcune misure messe in campo dallaToscana. A sostegno dell’apicoltura arrivano bandi a sostegno di interventi destinati alla lotta alle malattie, al ripopolamento apistico, alla razionalizzazionetransumanza e all’acquisto di macchinari e sistemi di gestione delle produzioni realizzati dagli