Ilfattoquotidiano.it - A Tbilisi si vota e si balla con i fratelli di Meo: il racconto di una festa tra bandiere inneggianti all’Europa e cortei di invitati in sciabola e corona

Coraggiosi iRoberto e Generoso di Meo per aver scelto una location un po’ borderline. Maè una città magnifica, con il suo centro storico appresepato su una rupe con i piedi nel fiume. Qui si va su e giù. E Carramba che sorpresa, gli ospiti sono arrivati tutti, in funicolare, al Mtatsminda Palace, in quello stile fiorito degli anni ’20 dominante sulla città. Arriva il principe Irakli Bagrationi, erede della regina Tamara (donna con i co*lioni, tanto da soprannominarla The King) e imparentato con le famiglie dell’aristocrazia papalina, sarebbe stato un candidato perfetto ma gli hanno messo la clave tra le ruote. In rosso, imperatrice e, Adriana Sartogo, Claudia Ruspoli e Antonella Boralevi si muovevano come regine in mezzo a tante cortigiane. Chi sirena, chi pantera: Elena von Hessen, principessa reale vera, Rossella Gilli, Stella Leonetti.