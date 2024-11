Quotidiano.net - Utili Ryanair in calo nel semestre, Boeing pesa sull'outlook

ha chiuso il secondo trimestre dell'esercizio fiscale che si chiuderà il 31 marzo 2025 con un utile di 1,43 miliardi di euro, indel 6%o stesso periodo dell'anno precedente, e con ricavi in crescita del 3% a 5,07 miliardi. Nel, si legge in una nota, glisono scesi del 18% a 1,79 miliardi mentre i ricavi sono saliti dell'1% a 8,69 miliardi. I passeggeri trasportati sono aumentati del 9% sia nel trimestre che nel, rispettivamente, a 59,8 e 115,3 milioni. La compagnia irlandese ha tagliato da 215 a 210 milioni le sue previsioni sui passeggeri che trasporterà nel prossimo esercizio a causa dei ritardi nella consegna di nuovi aerei da parte di, per effetto degli scioperi che stanno colpendo il costruttore americano, mentre ha confermato l'obiettivo di 198-200 milioni di passeggeri nell'esercizio in corso (+8%).