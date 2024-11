Lanazione.it - Tram per il centro storico a Firenze, arrivano i tecnici da Roma. Il via a metà dicembre

, 4 novembre 2024 – Ultimo miglio per la Variante al(Vacs), la linea dellavia lunga 2,5 chilometri che collegherà la Fortezza da Basso a piazza San Marco e via Lamarmora. E domani. Questo perché la marcia verso la messa in esercizio prevista “entro”, strategicamente sotto le festività natalizie, procede secondo il cronoprogramma concertato daspa e Palazzo Vecchio. Dopo due anni di cantieri, lo scorso 24 ottobre tutte le lavorazioni che riguardano la linea sono state completate. Comprese le prove di sottosistema, i collaudi statici e le dovute dichiarazioni di conformità degli impianti. Risultato? La formulazione del certificato di fine lavori.