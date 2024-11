Inter-news.it - Thuram: «Dopo Udine chiamata da papà e fratello! Un consiglio»

Khephren Thuram ha rivelato di una chiamata al termine di Udinese-Juventus da parte di papà Lilian e del fratello Marcus, in forza all'Inter. DI FAMIGLIA – Khephren Thuram ha accompagnato Thiago Motta in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Lille e Juventus di Champions League. Il centrocampista, che contro l'Udinese ha "quasi" trovato il suo primo gol in Serie A (autorete di Okoye), ha rivelato della doppia chiamata di Lilian e Marcus per congratularsi. Le sue parole: «Mio padre mi ha chiamato dopo la partita e anche mio fratello (Marcus, ndr). Ma mio padre prima di congratularsi ha parlato degli errori che ho fatto e dove migliorarmi». Pochi giorni ha affrontato il fratello Marcus durante Inter-Juventus.