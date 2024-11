Liberoquotidiano.it - Superbonus e mafia: la maxi truffa di Latina che deve imbarazzare Conte e M5s

di nuovo nel mirino della magistratura. Questa volta il caso riguarda due società attive nell'edilizia con sede a Roma che operavano a. La “Professionals at work s.r.l.” e la “Edil Gallo s.r.l.s” risultavano intestate a dei prestanome per mascherare la condizione dell'effettivo titolare, noto per associazione di tipo mafioso, che gli avrebbe impedito di ottenere i benefici previsti dalla normativa sul bonus 110%. Ma andiamo con ordine. Su mandato della Direzione distrettuale antidella Procura di Roma, la Polizia ha eseguito un sequestro preventivo a carico delle due società.