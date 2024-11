Ilfattoquotidiano.it - “Sono arrivata a pesare 39 chili. Non mangiando era come se mi sentissi libera. I miei figli sono preoccupati per me ma ne sono quasi uscita”: Arianna David parla dell’anoressia

“Nonse mi. Non sentivo il peso delle cose che mi erano capitate”: parole forti, drammatiche quelle del racconto cheha fatto a Verissimo a propositoche cerca di tenere a bada, di superare, da a anni. Parole nelle quali coloro che soffrono di disturbi del comportamento alimentare pospurtroppo riconoscersi. Ma oggi per l’ex Miss Italia c’è la speranza di una nuova vita: “Ora sto bene. Ringraziando Dio ne. Ho la mia alimentazione, sto attenta. Piano piano con un po’ di buona volonta si superano tante cose. E soprattutto con l’aiuto della famiglia”. Quando si è complicato il rapporto con il cibo per? “Da ragazzina stavo bene, non ero fissata con il corpo. Poi ho iniziato a giocare con la mia fisicità e nell’età adolescenziale ho iniziato a prendere qualche chilo.