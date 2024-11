Lanazione.it - Serie D La Fezzanese ormai è in caduta libera. Quinta sconfitta per l’ultima in graduatoria

Sporting Trestina 30 SPORTING TRESTINA: Fratti, Sensi, Giuliani, Tacconi (20’ Dangelo), De Meio, Grea (81’ Vietina), Arduini (77’ Bartolucci), Serra, Nuti (68’ Bucci), Ferri Marini, De Souza (83’ Ubaldi). A disp. Tozaj, Granturchelli, Bergoglio, Mencaglio. All. Calori: Pucci, Salvetti (59’ Sacchelli), Gabelli, Del Bello, D’Alessandro, Selimi (80’ Stradini), Campana (74’ Loffredo), Cantatore, Lunghi, Bruccini, Cargiolli (51’ Smecca). A disp. Calò, Giampieri, Beccarelli, Nicolini, Scieuzo. All. Ruvo Arbitro: Alice Gagliardi di San Benedetto del Tronto Marcatori: 33’ e 43’ Ferri Marini, 70’ De Souza TRESTINA - Continua la crisi dellache perde con un netto 3-0 sul campo della Sporting Trestina nella decima giornata del girone E diD.