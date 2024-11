Lortica.it - Sequestrati due chili di cocaina e arresti per tentato omicidio

Leggi tutto su Lortica.it

Nel weekend, due distinte operazioni delle Compagnie dei Carabinieri di Cortona e San Giovanni Valdarno hanno portato all’arresto di due giovani per spaccio di droga e di una donna per. Sabato pomeriggio a Marciano della Chiana, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Cortona hanno fermato due giovani stranieri sorpresi a bordo di un’auto con quasi duedi. I due, intercettati nei pressi del casello autostradale di Monte San Savino, non si sono fermati all’alt dei militari, tentando la fuga. Dopo un breve inseguimento, sono stati bloccati in località Badicorte, dove i Carabinieri hanno proceduto a una perquisizione del veicolo. All’interno di uno zainetto nel vano passeggero, hanno rinvenuto due pacchi diper un peso complessivo di 1,950 kg,immediatamente.