Thesocialpost.it - Sciopero 8 novembre, stop dei mezzi di 24 ore senza fasce di garanzia: i servizi nelle città

L’8si preannuncia una giornata particolarmente complessa per i cittadini che dovranno spostarsi con ipubblici, a causa di unodi 24 ore indetto da diverse sigle sindacali. In via eccezionale, infatti, la mobilitazione non prevede le consuetedi, garantendo uno ridotto per tutta la giornata. Loè stato proclamato da Cub Trasporti, Sgb, Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal e Ugl-Fna, nel contesto delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl), scaduto il 31 dicembre 2023.Leggi anche: Canone Rai, stangata dal 2025: quanto aumenta e perché IrimastivarieCome spiegato in una nota dal sindacato Filt Cgil, “questa mobilitazione non prevede ledio garantito, scelta che la legge consente una sola volta nell’ambito di una vertenza nazionale, per segnalare l’urgenza della situazione”.