Sandu trionfa al ballottaggio in Moldavia. Che succede adesso

A poche ore dalla chiusura dei seggi, la Commissione Elettorale Centrale dellasta fornendo i risultati ufficiali dello spoglio deltra candidati presidenziali tenutosi domenica 3 novembre. E secondo questi dati a uscire vincitrice con il 55,4% dei voti è l’attuale presidente europeista Maia, che si riconferma per un secondo mandato sconfiggendo il candidato Alexandr Stoianogl, sostenuto dal filo-russo Partito Socialista. Ilavviene a due settimane da uno degli appuntamenti elettorali più caldi nella storia del relativamente giovane Paese balcanico: in quella data non si è votato soltanto per l’elezione (o la ri-elezione) del nuovo presidente ma anche per un referendum, indetto dalla stessa, per chiedere alla popolazione di prendere posizione riguardo al processo di integrazione europea portato avanti dalla presidente.