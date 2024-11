Oasport.it - Quanti soldi può guadagnare Jannik Sinner alle ATP Finals? C’è un assegno già sicuro a Torino!

si presenterà con grandi ambizioniATP, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti dell’annata agonistica. Il numero 1 del mondo partirà tra i grandi favoriti della vigilia sul cemento della Inalpi Arena di, che farà da cornice a questo evento dal 10 al 17 novembre. L’azzurro conoscerà i propri avversari nel round robin al termine del sorteggio che si svolgerà giovedì 7 novembre: uno tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, uno tra Taylor Fritz e il numero 6 della Race, uno tra n.7 e n.8.si è già garantito un lautocon la “semplice” qualificazione alla manifestazione, visto che tutti i partecipanti beneficeranno di un premio di partecipazione pari a 331.000 dollari (165.500 per una partita, 248.250 per due incontri, 331.000 per tre match). Il montepremi potrebbe però salire in maniera vertiginosa, visto che le ATPsono uno degli eventi più pagati dell’anno e l’importo complessivo è addirittura aumentato rispetto alla passata stagione.