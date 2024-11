Lortica.it - Opocsoro

Oroscopo di oggi 4 novembre: tra ironia e piccole cattiverie zodiacali, ecco l’oroscopo che non ti fa sconti pronto a ridere di te stesso? Ariete (21 marzo – 19 aprile) La tua impulsività è fuori controllo, come sempre. Oggi probabilmente dirai tutto quello che ti passa per la testa, senza filtro. Chissà, forse questa volta qualcuno avrà il coraggio di farti notare che non sei l’unico a capirne di tutto. Tu, ovviamente, ignorerai qualsiasi suggerimento sensato. Toro (20 aprile – 20 maggio) Sarà una giornata da manuale: possessività e testardaggine a livelli record. Una persona cara potrebbe stancarsi dei tuoi tentativi di controllo o dei tuoi monologhi sul risparmio. Ma tranquillo, nessuno sa stare attaccato alle proprie idee (e ai propri risparmi) come te. Gemelli (21 maggio – 20 giugno) Ti senti il solito genio del multitasking, ma sei solo il solito caotico.